Juventus a lavoro per l'attacco di Tudor: video call con il Manchester United Jadon Sancho, si riapre la trattativa per Jonathan David

I bianconeri vogliono chiudere per l’inglese: videochiamata decisiva con il Manchester United. Contatti riaperti anche per l’attaccante canadese.

La Juventus ha intensificato i contatti per portare Jadon Sancho a Torino. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 giugno, è prevista una videochiamata tra la dirigenza bianconera e il Manchester United per discutere della possibile operazione legata all’esterno inglese. Il club torinese, che già la scorsa estate aveva tentato di ingaggiarlo, vuole verificare la fattibilità economica e tecnica dell’affare.

Parallelamente, si lavora anche su altri fronti di mercato, con trattative in corso per Francisco Conceicao con il Porto e con il Nottingham Forest per Timothy Weah e Mbangula.

Sul fronte offensivo, si è riaperto il dossier Jonathan David: ieri c'è stato un contatto diretto tra il direttore generale del Lille e l’entourage del calciatore per sondare la possibilità di un suo approdo in bianconero.