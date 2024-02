La Juventus ha staccato la spina: così anche la Champions non è sicura

I bianconeri si sono spenti dopo il pareggio casalingo contro l'Empoli, il calendario non aiuta: Champions a rischio?

In meno di un mese il mondo della Juventus si è letteralmente rovesciato, con i bianconeri passati rapidamente dal sogno Scudetto all'incubo di perdere anche quello che sembrava ormai in cassaforte.

D'altronde i due punti raccolti contro Empoli, Udinese e Verona non solo non consentono di continuare a coltivare velleità tricolori, ma mettono a serio rischio pure un posto nella prossima Champions League.

La Juventus, ovviamente, ha ancora tutte le carte per centrare almeno il quarto posto anche perché il vantaggio sulle inseguitrici al momento resta rassicurante. A patto però di "riordinare le idee" per dirla come Allegri e tornare a fare punti.

Anche perché il calendario delle ultime tredici giornate non è sicuramente in discesa, anzi.