La Juventus di Tudor ha trovato il suo totem: Khephren Thuram è insostituibile, dalle panchine con Thiago Motta a titolare fisso

Il francese era finito ai margini con Thiago Motta, ora è insostituibile per Tudor: sempre titolare e mai sostituito in tre partite su tre.

Nella nuova Juventus le gerarchie sembrano già chiarissime e tra i titolari indiscussi c'è sicuramente Khephren Thuram.

Tudor, infatti, nelle prime tre partite da allenatore bianconero non ha mai rinunciato al centrocampista francese nemmeno per un minuto.

Alla vigilia della gara contro il Lecce, peraltro, Thuram sembrava in dubbio a causa di un leggero affaticamento muscolare.

Ma nonostante questo ha giocato titolare ed è rimasto in campo per tutta la gara senza essere sostituito. Una novità per il francese in questa stagione.