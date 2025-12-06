La Juventus deve sfatare il tabù Napoli: sei sconfitte consecutive in trasferta e quel 5-1 con Spalletti avversario

Nel 2019 ci fu l'ultimo successo della Juventus contro il Napoli in trasferta (e anche l'ultima volta che i bianconeri sono usciti con dei punti dal Maradona). Sulle panchine c'erano Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti.

A decidere furono i goal di Emre Can e Pjanic per il 2-1 dei bianconeri che portò la squadra di Allegri addirittura a +16 dal Napoli, in piena fuga scudetto. Dei 22 che scesero in campo è rimasto solamente Meret che però sarà out perché ancora indisponibile domani.