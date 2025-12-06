Pubblicità
Andrea Ajello

La Juventus deve sfatare il tabù Napoli: sei sconfitte consecutive in trasferta e quel 5-1 con Spalletti avversario

La trasferta di Napoli è la partita più complicata per la Juventus negli ultimi anni: lo dimostrano i risultati dei bianconeri che vogliono invertire il trend.

Tra tutte e 38 le partite di campionato, quella fuori casa contro il Napoli per la Juventus ha assunto le sembianze di una "maledizione" visto come sono andate le ultime sfide al Maradona.

I bianconeri affronteranno la squadra di Antonio Conte domani sera consapevoli delle difficoltà della partita, nonostante le assenze del Napoli che sicuramente possono dare un po' di fiducia in più agli uomini di Luciano Spalletti.

Nelle ultime stagioni solo delusioni per la Juventus quando è andata a giocare a Napoli e alcune di queste proprio contro Spalletti, per due anni sulla panchina azzurra. 

Ma da quanto la Juventus non vince o ottiene punti da questa trasferta?

  • NAPOLI IMBATTUTTO IN CASA NEL 2025

    Intanto il dato che riguarda il Napoli, a prescindere dagli ultimi precedenti contro la Juventus. La squadra di Conte non ha mai perso in casa nel 2025 e l'ultima sconfitta risale a un anno fa, quando l'8 dicembre 2024 perse con la Lazio per 1-0.

    Da quel momento in poi il Napoli ha vinto 15 partite e pareggiate 5 davanti ai propri tifosi. Un cammino praticamente perfetto che ha permesso ai Campioni d'Italia di rimanere in testa anche in questo inizio di campionato dove sono arrivati dei passi falsi fuori casa. 

  • 0 PUNTI NELLE ULTIME 6 PARTITE PER LA JUVENTUS

    Non solo la Juventus non riesce più a vincere a Napoli ma neanche a strappare un pareggio. La striscia di vittorie consecutive del Napoli contro i bianconeri in casa è arrivata a sei.

    Dal 2019/2020 fino alla passata stagione, sono cambiati vari allenatori da una parte e dall'altra ma l'esito è stato sempre lo stesso al Maradona. Quasi tutte vittorie di misura, con un solo goal di scarto, come è accaduto anche nel gennaio scorso, quando il Napoli ribaltò tutto dopo aver chiuso sotto il primo tempo con una ripresa di gara formidabile firmata dalle reti di Anguissa e Lukaku (rigore). Ecco gli ultimi precedenti. 

    • Napoli-Juventus 2-1: stagione 2024/2025 
    • Napoli-Juventus 2-1: stagione 2023/2024
    • Napoli-Juventus 5-1: stagione 2022/2023 
    • Napoli-Juventus 2-1: stagione 2021/2022 
    • Napoli-Juventus 1-0: stagione 2020/2021 
    • Napoli-Juventus 2-1: stagione 2019/2020
  • SPALLETTI VUOLE FARSI "PERDONARE"

    Tutte vittorie con un solo goal di scarto tranne in una circostanza, che i tifosi del Napoli difficilmente potranno dimenticare. Il 5-1 della stagione 2022/2023 quando sulla panchina del Napoli c'era proprio Spalletti.

    Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, chiuso dai padroni di casa in vantaggio 2-1, nel secondo la Juventus crollò (doppietta Osimhen, goal di Kvaratskhelia, Rrhamani ed Elmas, per i bianconeri Kolo Muani).

    Spalletti vivrà il suo primo Napoli-Juventus alla guida dei bianconeri e avrà quindi l'occasione in qualche modo di "riscattare" quella serata, bellissima per lui, entrata in negativo nella storia per la Juventus invece. 

  • DA QUANTO LA JUVENTUS NON VINCE A NAPOLI

    Nel 2019 ci fu l'ultimo successo della Juventus contro il Napoli in trasferta (e anche l'ultima volta che i bianconeri sono usciti con dei punti dal Maradona). Sulle panchine c'erano Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti.

    A decidere furono i goal di Emre Can e Pjanic per il 2-1 dei bianconeri che portò la squadra di Allegri addirittura a +16 dal Napoli, in piena fuga scudetto. Dei 22 che scesero in campo è rimasto solamente Meret che però sarà out perché ancora indisponibile domani. 

