La Juventus deve sfatare il tabù Napoli: sei sconfitte consecutive in trasferta e quel 5-1 con Spalletti avversario

Tra tutte e 38 le partite di campionato, quella fuori casa contro il Napoli per la Juventus ha assunto le sembianze di una "maledizione" visto come sono andate le ultime sfide al Maradona.
I bianconeri affronteranno la squadra di Antonio Conte domani sera consapevoli delle difficoltà della partita, nonostante le assenze del Napoli che sicuramente possono dare un po' di fiducia in più agli uomini di Luciano Spalletti.
Nelle ultime stagioni solo delusioni per la Juventus quando è andata a giocare a Napoli e alcune di queste proprio contro Spalletti, per due anni sulla panchina azzurra.
Ma da quanto la Juventus non vince o ottiene punti da questa trasferta?