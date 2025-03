"La Juventus dà un milione al mese a Vlahovic che non sa stoppare una palla": Galeone senza freni, svelati i retroscena su Maradona e Berlusconi

"Maradona mi disse: 'Devi venire qui e allenare il Napoli'", il futuro di Allegri e la chiacchierata con Berlusconi: Giovanni Galeone a tutto tondo.

Giovanni Galeone senza freni. L’ex tecnico ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di alcuni temi caldi, tra cui la Juventus e la situazione legata a Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo non sta vivendo una stagione memorabile, con il cambio in panchina e l’arrivo di Tudor al posto di Thiago Motta che potrebbe essere un toccasana per rilanciarlo.

Galeone ha rivelato anche un retroscena che lo lega a Diego Armando Maradona e un altro al Milan di Silvio Berlusconi, esaltando Fabregas e il talento di Nico Paz.

L'articolo prosegue qui sotto

Allegri? Per Galeone sarebbe perfetto per il nuovo ciclo che la Roma è pronta ad aprire in estate.