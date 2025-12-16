La Juventus cerca un centrocampista a gennaio, da Hojbjerg a Frattesi e Schlager: gli obiettivi bianconeri e l'incrocio con Locatelli e Thuram

L'obiettivo principale della Juventus sul mercato di gennaio è chiaro. Luciano Spalletti vorrebbe un centrocampista di qualità, ovvero un regista che faccia girare la squadra.
Manuel Locatelli, fin qui sempre titolare del ruolo, non ha mai convinto del tutto il tecnico già ai tempi della sua esperienza alla guida della Nazionale.
Ecco così uscire i primi nomi per la finestra invernale tra cui un ritorno di fiamma. Alla Juventus, infatti, piace da tempo il danese Hojbjerg ma convincere il Marsiglia non sarà facile.
A meno che la società bianconera non decida di sacrificare proprio Manuel Locatelli, ovvero un vecchio pallino di Roberto De Zerbi.