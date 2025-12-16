La Juventus cerca un centrocampista a gennaio, da Hojbjerg a Frattesi e Schlager: gli obiettivi bianconeri e l'incrocio con Locatelli e Thuram

Pierre-Emile Hojbjerg è ritenuto il profilo ideale per rinforzare il centrocampo della Juventus già a gennaio.

Il danese, d'altronde, assicura qualità e sostanza oltre a una grande esperienza internazionale. Inoltre potrebbe giocare sia nell'attuale 3-4-2-1 che nell'eventuale 4-2-3-1 che ha in mente Spalletti.

Il nodo semmai è legato alle resistenze del Marsiglia che difficilmente si priverà di un elemento fondamentale a stagione in corso. Anche perché Hojbjerg gode della massima stima di Roberto De Zerbi.

La Juventus però ha una chiave per cercare di aprire la cassaforte francese e vincere le resistenze dello stesso De Zerbi.