Denmark's midfielder #23 Pierre Hojbjerg celebrates Getty Images
Lelio Donato

La Juventus cerca un centrocampista a gennaio, da Hojbjerg a Frattesi e Schlager: gli obiettivi bianconeri e l'incrocio con Locatelli e Thuram

L'obiettivo della Juventus sul mercato di gennaio resta un centrocampista di qualità, ai bianconeri piace da tempo Hojbjerg del Marsiglia ma De Zerbi non vuole lasciarlo partire. Occhio alla carta Locatelli.

L'obiettivo principale della Juventus sul mercato di gennaio è chiaro. Luciano Spalletti vorrebbe un centrocampista di qualità, ovvero un regista che faccia girare la squadra.


Manuel Locatelli, fin qui sempre titolare del ruolo, non ha mai convinto del tutto il tecnico già ai tempi della sua esperienza alla guida della Nazionale.

Ecco così uscire i primi nomi per la finestra invernale tra cui un ritorno di fiamma. Alla Juventus, infatti, piace da tempo il danese Hojbjerg ma convincere il Marsiglia non sarà facile.

A meno che la società bianconera non decida di sacrificare proprio Manuel Locatelli, ovvero un vecchio pallino di Roberto De Zerbi.

  • L'INTERESSE PER HOJBJERG A GENNAIO

    Pierre-Emile Hojbjerg è ritenuto il profilo ideale per rinforzare il centrocampo della Juventus già a gennaio.

    Il danese, d'altronde, assicura qualità e sostanza oltre a una grande esperienza internazionale. Inoltre potrebbe giocare sia nell'attuale 3-4-2-1 che nell'eventuale 4-2-3-1 che ha in mente Spalletti.

    Il nodo semmai è legato alle resistenze del Marsiglia che difficilmente si priverà di un elemento fondamentale a stagione in corso. Anche perché Hojbjerg gode della massima stima di Roberto De Zerbi.

    La Juventus però ha una chiave per cercare di aprire la cassaforte francese e vincere le resistenze dello stesso De Zerbi.

  • LOCATELLI AL MARSIGLIA COME CONTROPARTITA?

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la Juventus potrebbe portare Hojbjerg subito a Torino con una contropartita tecnica molto gradita al tecnico del Marsiglia.

    Il nome è quello di Manuel Locatelli. L'attuale capitano bianconero è da sempre un pupillo di De Zerbi che lo ha già allenato con ottimi risultati ai tempi del Sassuolo.

    Anche nel recente passato peraltro De Zerbi ha speso parole importanti nei confronti di Locatelli che invece non sta vivendo un grande momento alla Juventus, dove Spalletti preferirebbe un giocatore meno conservativo in quel ruolo.

    Ecco perché l'ipotesi di un clamoroso scambio a gennaio tra Marsiglia e Juventus non sembra del tutto da escludere.

  • Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    FRATTESI ALLA JUVENTUS? L'INTER VUOLE L'ALTRO THURAM

    Un altro nome accostato insistentemente alla Juventus nelle ultime ore è quello di Davide Frattesi.

    Anche lui ex Sassuolo come Locatelli, all'Inter il centrocampista è attualmente chiuso e Chivu sembra non considerarlo troppo nelle rotazioni.

    Da qui la necessità di guardarsi intorno già a gennaio anche per non rischiare di perdere il treno che potrebbe portarlo ai Mondiali.

    Frattesi peraltro alla Juventus ritroverebbe proprio quel Luciano Spalletti che in Nazionale lo ha utilizzato invece molto spesso e con ottimi risultati.

    Resta, ovviamente, da convincere l'Inter che per privarsi di Frattesi sarebbe pronta a chiedere Khephren Thuram alla Juventus, giocatore che i bianconeri non vogliono cedere.

  • L'IDEA SCHLAGER A PARAMETRO ZERO

    La Juventus comunque monitora il mercato anche in vista dell'estate con particolare attenzione ai giocatori che andranno in scadenza.

    Secondo 'Sky Sport' in tal senso gli occhi dei bianconeri si sarebbero posati su Xaver Schlager, centrocampista classe 1997 del Lipsia.

    Austriaco, classe 1997, Schlager gioca come mediano e arriverebbe alla Juventus in estate a costo zero dato che il suo contratto con i tedeschi scade il 30 giugno.

    In caso di necessità Schlager può essere schierato anche come mezzala o trequartista e rappresenta la classica opportunità di mercato.

