La Juventus accelera per Jonathan David: passi avanti concreti, cosa manca per chiudere

L’attaccante classe 2000 è svincolato dopo il mancato rinnovo con il Lille: ha già raggiunto un accordo con i bianconeri sull’ingaggio.

Lavori in corso per rinforzare l’attacco, un reparto che nella prossima stagione cambierà completamente pelle. La Juventus infatti è intenzionata a effettuare un restyling quasi totale dei suoi uomini offensivi.

Il club ha le idee abbastanza chiare su come agire: Dusan Vlahovic, attaccante che non rientra più nei progetti bianconeri, è stato inserito nella lista dei partenti, mentre in entrata arriverà un centravanti di altissimo livello, forse anche due.

Oltre al sogno Osimhen, la Juventus ha individuato un altro profilo che fa a caso di Igor Tudor: si tratta di Jonathan David, alternativa al nigeriano o comunque operazione da provare ugualmente a portare avanti.