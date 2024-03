La Juventus a Napoli per sfatare il tabù: la vittoria manca da tantissimo tempo

I bianconeri cercano un successo che a Napoli manca ormai da parecchio, l'ultima volta si giocava proprio il 3 marzo.

Vedi Napoli e poi...perdi. Chiamatelo tabù, maledizione, sortilegio ma di fatto la Juventus negli ultimi cinque anni è uscita dal vecchio 'San Paolo', poi intitolato a Diego Armando Maradona, sempre sconfitta.

L'ultimo ko, pesantissimo, è il 5-1 subito nella scorsa stagione dalla banda Spalletti in una di quelle partite che hanno di fatto lanciato la cavalcata tricolore del Napoli.

Oggi le cose sembrano essere molto cambiate da allora, con gli azzurri arrivati al terzo cambio di allenatore in pochi mesi e distanti ben 17 punti dalla Juventus in classifica.

Napoli-Juventus, però, non è mai una partita come tutte le altre. Ecco perché sfatare il tabù per i bianconeri sarà tutt'altro che facile.

Ma quanto tempo è passato dall'ultima vittoria della Juventus a Napoli?