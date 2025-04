La grande occasione di Koopmeiners: torna titolare in Juventus-Lecce, in che ruolo gioca e come sta andando con Tudor

Juventus vs Lecce

Tudor ha speso parole importanti in conferenza nei confronti dell'olandese: dopo la panchina di Roma, giocherà dal primo minuto col Lecce.

La Juventus chiude il programma del sabato di Serie A affrontando il Lecce all'Allianz Stadium. Una sfida semplicemente determinante per il futuro dei bianconeri che in caso di vittoria avrebbero la certezza di chiudere la 32esima giornata di campionato al quarto posto vista che nella giornata di domenica ci sarà anche lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna, ovvero le due squadre che precedono Madama in classifica.

Vietato fallire, dunque, in casa bianconera, con Igor Tudor che starebbe pensando a qualche variazione per quanto concerne l'undici iniziale che sfiderà i salentini guidati da Marco Giampaolo e alla caccia di importanti punti salvezza. Il confronto tra Juve e Lecce, infatti, rappresenta un'occasione più che ghiotta per Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese, pagato 60 milioni di euro in estate dalla Vecchia Signora, è stato sin qui protagonista di una stagione assai deludente. Tra prestazioni decisamente rivedibili e un apporto pressoché nullo, il classe 1998 vuole sfruttare al massimo l'occasione che Tudor sembra disposto a concedergli nella notte dell'Allianz Stadium.