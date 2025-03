La grande occasione della Juventus: battere il Verona per andare a -6 dall'Inter e smorzare le tensioni

Juventus vs Hellas Verona

I bianconeri, in caso di successo col Verona, tornerebbero al quarto posto ma soprattutto si porterebbero a -6 dalla capolista Inter.

A chiudere il programma della giornata numero 27 del campionato di Serie A sarà la sfida dell'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Verona.

Una partita semplicemente cruciale per la formazione bianconera che arriva al culmine di un momento delicatissimo: la squadra allenata da Thiago Motta, infatti, è reduce dalla clamorosa quanto inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli e ora il campionato rimane l'unica vetrina per provare a dare un senso ad una stagione sin qui fallimentare.

L'articolo prosegue qui sotto

In occasione della sfida contro gli scaligeri, infatti, la Juve ha una grande occasione per riaprire scenari decisamente inaspettati, sia in termini di classifica che a livello ambientale. I tre punti, infatti, andrebbero a smorzare una settimana fin troppo carica di veleni e tensioni.