La formazione olandese portata in trionfo dopo l'annuncio dello speaker: non sono ancora promossi.

Una notte indimenticabile... ma in negativo: i tifosi del Roda JC magari festeggeranno davvero, ma per il momento dovranno accontentarsi di una grande beffa.

Perché sono tutti scesi in campo, scavalcando le "barriere" per portare in trionfo i giocatori gialloneri dopo la partita contro il Cambuur.

E tutto ciò per una promozione in Eredivisie che probabilmente arriverà, ma che per il momento non esiste. Per colpa dello speaker.