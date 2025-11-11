La Giamaica prova a rialzarsi con il calcio: dopo l'Uragano Melissa può arrivare il Mondiale 2026

Nelle ultime settimane le partite di calcio stanno aiutando la popolazione, considerando le raccolte di beni di prima necessità all'esterno degli stadi.

La più grande iniziativa in questo senso è prevista proprio in occasione della partita contro Curacao del 18 novembre: la federazione chiede a tifosi e non di donare economicamente, ma anche forniture essenziali (cibo, abbigliamento, igiene e articoli per gli sfollati).

Il passaggio dell'uragano Melissa ha portato a 32 morti e a migliaia di sfollati. Solamente a Black River è stato distrutto l'80 per cento degli edifici e il 90 per cento degli abitanti è sfollato.

Black River si trova nella contea di Saint Elizabeth, la zona più colpita da Melissa: qui i cittadini sono stati aiutati dai proprietari dei supermercati, che hanno permesso l'ingresso negli stessi per usufruire dei prodotti in attesa degli aiuti nazionali ed internazionali.