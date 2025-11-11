La Giamaica prova a rialzarsi con il calcio: dopo l'Uragano Melissa può arrivare il Mondiale 2026

Tra le Nazionali in piena lotta per accedere al più grande Mondiale di sempre, allargato a 48 squadre per il 2026, c'è anche la Giamaica. La rappresentativa dell'isola carabaica si trova al primo posto nel proprio girone CONCACAF in vista delle ultime due partite di qualificazione, pronta a fare la storia e giocare nuovamente il Mondiale dopo il glorioso e leggendario torneo del 1998.
Una qualificazione in Canada/Messico/USA sarebbe una manna dal cielo per una popolazione duramente colpita dal passaggio del terribile Uragano Melissa, che lo scorso ottobre ha causato danni per circa 7 miliardi di dollari. In questo periodo il calcio non è solo una valvola di sfogo per gli sfollati e le famiglie delle vittime, ma anche un aiuto per ottenere beni di prima necessità e aiuti economici.
L'approdo al Mondiale 2026 passa dalle ultime due gare del girone B, che vede la Giamaica a nove punti davanti al sorprendente Curacao, altra rappresentativa in corsa per il torneo. Praticamente escluso invece Trinidad and Tobago, che potrebbe comunque ottenere il secondo posto e la qualificazione ai playoff intercontinentali al pari di una tra Curacao e Giamaica.