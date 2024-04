La frase di Allegri per spiegare le critiche alla Juventus: "Colpa nostra, abbiamo fatto troppo bene"

L'allenatore prova a spiegarsi la pioggia di critiche ricevute nonostante la finale di Coppa Italia raggiunta ed il probabile posto in Champions.

La stagione della Juventus gira intorno ad un paradosso: nonostante le fortissime critiche rivolte ad Allegri, infatti, i bianconeri ad oggi sono ad un passo dal centrare tutti gli obiettivi.

Come ribadito più volte dal tecnico e dallo stesso direttore sportivo Cristiano Giuntoli, la Juventus non ha mai puntato realisticamente allo Scudetto.

L'obiettivo bianconero era quello di tornare in Champions League e se possibile vincere semmai la Coppa Italia. Ad oggi il piazzamento in Europa non è ancora matematicamente certo, ma è molto vicino. Mentre martedì sera la Juventus ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia.

Perché quindi la Juventus viene criticata? A darsi una spiegazione, intervistato da 'Mediaset' dopo Lazio-Juventus, è Massimiliano Allegri.