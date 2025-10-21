La firma di Allegri sul primo posto del Milan: pragmatismo, gestione e comunicazione

Maignan capitano, Tomori rilanciato nel rendimento e nella testa, la centralità di Saelemaekers, Pulisic nel cuore dell'attacco, la capacità di istruire Rafael Leao e motivarlo a puntino per ridargli il Milan.

Se lo zoccolo duro appare di una pasta diametralmente opposta rispetto a quella mostrata lo scorso anno, ad esso si unisce l'arrivo dei nuovi messo a punto e studiato in maniera pressoché scientifica.

Allegri ha rivoluzionato il cuore dei rossoneri caldeggiando arrivi a centrocampo, su tutti quello dell'eterno Luka Modric: chiavi della squadra al campione croato ed accanto all'ex Real spazio al fisico e alla qualità del 'cavallo pazzo' nonché fedelissimo Adrien Rabiot, le cui beghe vissute al Marsiglia hanno consentito la reunion con Max.

Col (vecchio) nuovo allenatore, poi, Fofana è un altro calciatore: più mezzala che mediano, spronato a dovere da chi siede in panchina per dargli smalto anche quando c'è da far goal. E con un gioiello come Ricci e un pezzo grosso del reparto del calibro di Loftus-Cheek (guai fisici permettendo), nel settore nevralgico il Milan risulta forte e completo.