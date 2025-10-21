La firma di Allegri sul primo posto del Milan: pragmatismo, gestione e comunicazione

Mesozoico, desueto, vecchio stampo.
A Massimiliano Allegri spesso imputano di non essere al passo coi tempi, preferendo la old school ai merletti di oggi: ebbene, il segreto che ha riportato il Milan sul gradino più alto della Serie A risiede proprio nella sostanza dell'allenatore livornese, cruciale nella rinascita di una squadra piombata in semi-depressione dopo le gestioni Fonseca e Conceicao.
Bravo Max a ridare ordine e anima al Diavolo, rimettendolo al centro del nostro calcio con poche ma basilari nozioni: gente al posto giusto, pragmatismo e un sapersi districare tra i meandri delle insidie all'insegna di gestione e comunicazione da lupo di mare della panchina.