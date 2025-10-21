Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Massimiliano AllegriGetty Images
Claudio D'Amato

La firma di Allegri sul primo posto del Milan: pragmatismo, gestione e comunicazione

Il ritorno di Massimiliano Allegri ha 'riordinato' il Milan: dal mosaico tecnico-tattico a basso profilo e zero proclami, utili a rigenerare il Diavolo nella mente.

Pubblicità

Mesozoico, desueto, vecchio stampo.

A Massimiliano Allegri spesso imputano di non essere al passo coi tempi, preferendo la old school ai merletti di oggi: ebbene, il segreto che ha riportato il Milan sul gradino più alto della Serie A risiede proprio nella sostanza dell'allenatore livornese, cruciale nella rinascita di una squadra piombata in semi-depressione dopo le gestioni Fonseca e Conceicao.

Bravo Max a ridare ordine e anima al Diavolo, rimettendolo al centro del nostro calcio con poche ma basilari nozioni: gente al posto giusto, pragmatismo e un sapersi districare tra i meandri delle insidie all'insegna di gestione e comunicazione da lupo di mare della panchina.

  • DAL MODULO AI RUOLI

    Partiamo dallo schema, ossia il 3-5-2 liquido proposto fin dalla tournée asiatica sposato dalla squadra e gradualmente metabolizzato dai tifosi.

    Allegri ha capito che per rialzare il Milan occorreva aggrapparsi a connotati semplici, che escludono moduli 'naif' in favore di nozioni capaci di esaltare le qualità dei singoli garantendo solidità.

    Calciatori sulle mattonelle idonee per esprimersi e incastonati nel mosaico costruito da Max, il quale sembra muovere le pedine dell'11 titolare in stile domino: risultato? Concretezza e pochi risvoltini, senza mai però ridurre la dose di talento.

    • Pubblicità

  • GESTIONE E SCELTE DEI NUOVI

    Maignan capitano, Tomori rilanciato nel rendimento e nella testa, la centralità di Saelemaekers, Pulisic nel cuore dell'attacco, la capacità di istruire Rafael Leao e motivarlo a puntino per ridargli il Milan.

    Se lo zoccolo duro appare di una pasta diametralmente opposta rispetto a quella mostrata lo scorso anno, ad esso si unisce l'arrivo dei nuovi messo a punto e studiato in maniera pressoché scientifica. 

    Allegri ha rivoluzionato il cuore dei rossoneri caldeggiando arrivi a centrocampo, su tutti quello dell'eterno Luka Modric: chiavi della squadra al campione croato ed accanto all'ex Real spazio al fisico e alla qualità del 'cavallo pazzo' nonché fedelissimo Adrien Rabiot, le cui beghe vissute al Marsiglia hanno consentito la reunion con Max.

    Col (vecchio) nuovo allenatore, poi, Fofana è un altro calciatore: più mezzala che mediano, spronato a dovere da chi siede in panchina per dargli smalto anche quando c'è da far goal. E con un gioiello come Ricci e un pezzo grosso del reparto del calibro di Loftus-Cheek (guai fisici permettendo), nel settore nevralgico il Milan risulta forte e completo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRAME LIQUIDE

    E davanti? Leao-Pulisic, Nkunku-Gimenez. Il 3-5-2 garantisce un adeguato standard di pericolosità in virtù di pochi punti di riferimento, che a dispetto dei pregiudizi rendono moderno l'abito tattico ricamato da Allegri. Come? Accompagnando le scelte offensive con gli inserimenti delle mezzali, illuminate da un genio del pallone come Modric e abbinate a gamba e timing dei 'quinti' (Saelemaekers ed Estupinan, senza dimenticare i progressi di Bartesaghi e la scommessa Athekame).

  • COMUNICAZIONE DA '10'

    Abbinata al campo, infine, c'è la gestione di tutto ciò che gravita attorno all'universo Milan: per tenere a bada gli entusiasmi seguiti alla scalata al vertice, Max sfrutta il tanto caro e sempre prezioso 'bastone e carota', dispensando complimenti ma tenendo ambiente e gruppo coi piedi per terra.

    "Obiettivo Champions", "Vietato esaltarci", "La strada è lunga": parole che sembrano di circostanza ma in realtà trasferite nella psiche dei calciatori, i quali col livornese hanno ritrovato fame e voglia di lottare per 90 e passa minuti.

    "Il calcio è semplice", d'altronde, resta un suo cavallo di battaglia mai spedito in soffitta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRIMO POSTO E INCUBI POST CREMONESE SCACCIATI

    Un lavoro profondo anche a livello emotivo, quello Allegriano, che per il momento ha ricollocato i rossoneri un gradino sopra alle altre e scacciato gli incubi riaffiorati dopo il ko all'esordio con la Cremonese. Le rivali devono dividersi tra Italia e coppe europee, il Diavolo no: e questo, nella maratona di 38 giornate, sul lungo tratto rischia di fare la differenza. Per il Milan, al netto dell'assenza da palcoscenici di prestigio esteri su cui cimentarsi, naturalmente in positivo.

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL