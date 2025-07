La Fiorentina vuole blindare Kean: maxi-offerta di rinnovo dopo la scadenza della clausola, ingaggio super sfruttando il Decreto Crescita

In attesa della scadenza della clausola il 15 luglio, i viola preparano un ricco rinnovo: per l’attaccante pronto il contratto più alto dell’era Commisso.

La Fiorentina è pronta a tutto pur di trattenere Moise Kean. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club viola ha messo sul tavolo una proposta da 4 milioni di euro netti a stagione per convincere l’attaccante a restare a Firenze, nel caso in cui nessuna squadra versasse la clausola rescissoria da 52 milioni entro il 15 luglio.

Se superata quella data senza offerte concrete, la società toscana avrebbe margine per trattare un rinnovo di contratto con cifre importanti, agevolata anche dal Decreto Crescita.

Kean, reduce da una stagione da protagonista con 25 goal e 3 assist in 44 partite, è finito nel mirino di diversi club, ma la Fiorentina vuole blindarlo al centro del proprio progetto sportivo.

Intanto, l’Al Qadsiah ha già avanzato una proposta da 15 milioni a stagione, il Galatasaray si è mosso per raccogliere informazioni (anche se ha virato con decisione su Osimhen e sul ritorno dell'attaccante nigeriano) e il Manchester United continua a osservarlo da vicino.