Grosseto vs Fiorentina

La viola vince la seconda amichevole dell'estate: Braschi, Montenegro e Bianco firmano lo 0-3 al Grosseto, Dzeko brilla in versione assistman.

Secondo test estivo e seconda vittoria per la Fiorentina di Stefano Pioli che ha battuto 3-0 il Grosseto in amichevole.

Dopo la sgambata contro la Primavera viola, la formazione toscana è scesa in campo allo Stadio Carlo Zecchini per proseguire il proprio lavoro in vista dell'esordio stagionale.

Una sfida buona per mettere ulteriore benzina nel motore e che ha messo in evidenza un Edin Dzeko già particolarmente ispirato.