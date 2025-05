Il direttore sportivo viola fa il punto sul calciomercato e annuncia che la Fiorentina non riscatterà quattro giocatori. In dubbio anche Gudmundsson.

Tempo di prime scelte sul calciomercato per la Fiorentina, che deve decidere se esercitare il diritto di riscatto su alcuni calciatori.

Daniele Pradè, intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente Rocco Comisso, ha fatto chiarezza.

Resteranno sicuramente in viola solo due dei calciatori in prestito, mentre quattro non verranno riscattati e torneranno dunque ai club di appartenenza.