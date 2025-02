La fine di un’era per il Manchester City: gli eroi del Treble sono ormai solo un ricordo

Real Madrid vs Manchester City

Contro il Real Madrid non c’è stata traccia della squadra che nel 2023 saliva sul tetto d’Europa: al Bernabeu si è chiusa un’era.

Le speranze del Manchester City di tornare ad issarsi sul tetto d’Europa, sono state demolite mercoledì sera dal Real Madrid e da un inarrestabile Kylian Mbappé. La squadra guidata da Pep Guardiola non è stata solo surclassata dai Blancos, ma è stata letteralmente sopraffatta sia sotto il profilo fisico che sotto quello mentale.

L’incredibile vittoria per 4-0 proprio contro il Real nella semifinale di ritorno di Champions del 2023 sembra ormai un qualcosa di lontano anni luce e di quella compagine capace di vincere per la prima volta nella sua storia il più importante tra i trofei continentali non sembra essere rimasto più nulla.

Il City capace di completare uno storico ‘Treble’, seconda squadra inglese della storia a riuscirci, oggi appartiene al passato, e la realtà dei fatti dice che nella sua veste attuale semplicemente non può essere all’altezza di un colosso come il Real Madrid.

L'articolo prosegue qui sotto

Guardiola, che recentemente ha sottoscritto un nuovo contratto biennale, avrà bisogno di molto più tempo a disposizione per ricostruire una squadra da Champions. I lavori di ‘ristrutturazione’ sono già partiti a gennaio spendendo oltre 200 milioni di euro per l’acquisto di quattro giocatori, ma saranno necessari molti più investimenti per tornare ai livelli di soli due anni fa.

GOAL passa al setaccio quelli che sono stati i vincitori ed i vinti della sfida del Santiago Bernabeu.