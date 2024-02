Il tecnico bianconero ha perso la pazienza in conferenza prima di Juventus-Frosinone, una domanda lo ha fatto scattare.

Non è sicuramente un momento facile quello attraversato la Juventus, che non vince da quattro partite di fila e ha visto scappare via il sogno Scudetto.

Tanto che durante la conferenza stampa tenuta prima della gara contro il Frosinone anche Massimiliano Allegri ha perso la pazienza.

A fare scattare il tecnico bianconero è stata una domanda, da lui ritenuta non ben formulata dal giornalista.