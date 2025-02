La Dinamo Zagabria di Cannavaro nel caos, contestazione dopo lo 0-4 a Rijeka: un fumogeno sfiora il portiere avversario

Rijeka vs Dinamo Zagabria

I croati, allenati dall'ex difensore, contestati duramente: la corsa al titolo si complica. Torna in campo Sucic, già acquistato dall'Inter.

La Dinamo Zagabria incassa una pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Rijeka, in una serata che segna un momento difficile per la squadra allenata da Fabio Cannavaro.

Il pesante K.O. subito ha scatenato la reazione pesante dei tifosi, che hanno reagito lanciando fumogeni e seggolini in campo e sfiorando anche il portiere avversario.

Il direttore di gara ha dovuto interrompere momentaneamente la sfida, prima che la situazione tornasse alla normalità.

La Dinamo resta al terzo posto e perde terreno rispetto proprio al Rijeka, che consolida il primo posto, e all’Hajduk Spalato di Gattuso, che resta in corsa per la vittoria del campionato croato.