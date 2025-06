La confessione di Koopmeiners: "Mi sento in debito, voglio dimostrare di essere da Juventus"

L'olandese spiega le difficoltà nella prima stagione in bianconero: "Sono stato sfortunato, quando vieni pagato 60 milioni si pretende tanto".

No, non è stato l'inizio che aveva sognato. E adesso Teun Koopmeiners, in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', spiega cosa non abbia funzionato nella sua prima stagione alla Juventus.

L'olandese in bianconero è stato fin qui solo un lontano parente del giocatore ammirato all'Atalanta e sul quale la scorsa estate aveva puntano forte la Vecchia Signora.

Koopmeiners però, tra incomprensioni di natura tattica e problemi fisici, non è riuscito a rendere al meglio. Ecco perché ora cerca riscatto già a partire dal Mondiale per Club.

Ma cosa c'è dietro le difficoltà di Koopmeiners alla Juventus?