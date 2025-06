La confessione di Dumfries e le voci su Inzaghi prima della finale di Champions: "Le portavamo dentro"

Mondiale per Club

L'olandese parla delle voci prima della finale: "Leggevamo, ma in testa avevamo solo il PSG. Separarsi da Inzaghi è stato difficile".

Cosa è successo davvero all'Inter prima della finale di Champions League contro il PSG?

Una risposta non c'è e forse non arriverà mai, ma Denzel Dumfries in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ammette che le voci sul futuro di Simone Inzaghi siano entrate anche dentro lo spogliatoio nerazzurro.

Nessun alibi, ovviamente. Anzi l'olandese sottolinea come il gruppo fosse completamente focalizzato solo sulla sfida contro il PSG.

Allo stesso tempo i giocatori dell'Inter leggevano le indiscrezioni secondo cui il loro allenatore sarebbe stato ad un passo dal provare una nuova avventura.