La conferma di Marotta: "A giorni Inter e Milan presenteranno una proposta per lo stadio"

Feyenoord vs Inter

Le parole del presidente nerazzurro: "Siamo quasi pronti per l'offerta al Comune per acquistare San Siro e le aree limitrofe".

Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio del match tra Feyenoord e Inter, in campo al De Kuip per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Oltre all'attesa per il primo atto che mette in palio il pass per i quarti di finale della massima rassegna continentale, il presidente nerazzurro ha aperto un'importante parentesi relativa alla questione stadio.

Di seguito le dichiarazioni del massimo dirigente interista.