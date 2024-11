Conte verso Inter Napoli, tra Lobotka e un po' di stizza: "Ogni santa conferenza una domanda su Lukaku"

Il tecnico torna a sfidare l'Inter da avversario dopo lo Scudetto del 2021: "Lì ho vissuto momenti felici. Dovremo andare a giocarci la partita".

Inter-Napoli non può essere una partita come le altre per Antonio Conte, attuale tecnico azzurro e grande ex della gara: l'allenatore salentino ha guidato i nerazzurri per due stagioni conquistando il diciannovesimo scudetto del club nel 2021.

Attualmente il suo Napoli guida la classifica proprio davanti all'Inter, che in caso di successo domenica sera potrebbe operare il sorpasso. Si tratterà, di conseguenza, di un posticipo già importantissimo per entrambe.

Ecco dunque le parole di Conte nella conferenza stampa dell'antivigilia, andata in scena nel primo pomeriggio di venerdì.