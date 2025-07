A mezzanotte di lunedì 7 luglio termina la possibilità di acquistare il calciatore francese per 75 milioni di euro.

Dopo un finale di stagione a tinte horror, con il ko per 5-0 in finale di Champions League e l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, l'Inter si interroga sul futuro.

Da chiarire diverse situazioni, tra cui quelle relative alla permanenza o meno di alcuni calciatori chiave all'interno della rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore Christian Chivu.

In questo senso, arrivano novità relative alla situazione di Marcus Thuram.