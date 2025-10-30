Pubblicità
Lionel Messi Argentina 2025Getty
Vittorio Rotondaro

La cifra folle pagata dall'Angola per giocare contro l'Argentina di Messi: previsto il tutto esaurito

Spesa faraonica della Federcalcio angolana per l'amichevole che metterà di fronte le 'Antilopi Nere' all'Argentina: previsto il tutto esaurito a Luanda.

Una carriera straordinaria, condita dalle vittorie di tutti i trofei possibili e dagli otto Palloni d'Oro che rappresentano tutt'ora un record assoluto: Lionel Messi è una delle figure più leggendarie della storia del calcio, oltre che seguite a livello globale.

La sola presenza della 'Pulce' è in grado di spostare enormi masse di persone da un punto del globo all'altro, solo per ammirarne le gesta col pallone tra i piedi: lo sa benissimo la Federcalcio dell'Angola che, nelle ultime ore, ha chiuso un accordo con la controparte argentina (AFA).

L'Angola sfiderà infatti l'Argentina di Messi in un'amichevole nella prossima sosta di novembre: partita che è il risultato dei negoziati che alla fine hanno portato l'organo africano a sborsare una cifra davvero considerevole.

  • L'AMICHEVOLE TRA ANGOLA E ARGENTINA

    Sfida di lusso per le 'Antilopi Nere' che, venerdì 14 novembre, affronteranno l'Argentina nello scenario della capitale Luanda.

    L'amichevole verrà disputata in concomitanza con le celebrazioni per il 50° anniversario dell'indipendenza, che in Angola si festeggia l'11 novembre.

  • PREVISTO IL TUTTO ESAURITO

    In Angola il calcio è in perenne crescita e attira sempre più appassionati, soprattutto tra i più giovani: a Luanda si prospetta gioco forza il tutto esaurito per l'incrocio con i campioni del mondo e del Sudamerica in carica.

    Il tutto sebbene nelle ultime qualificazioni ai Mondiali sia arrivato soltanto il quarto posto nel girone di riferimento: un posizionamento che ha decretato l'eliminazione dalla rassegna iridata, assaporata soltanto in Germania con l'edizione del 2006 vinta dall'Italia di Marcello Lippi.

  • LA CIFRA SPESA DALLA FEDERCALCIO ANGOLANA

    Per assicurarsi la presenza di giocatori del calibro di Messi, Alvarez e Lautaro, la Federcalcio angolana non ha badato a spese: secondo quanto riportato da 'Sport News Africa', è stato raggiunto un accordo particolarmente munifico per le casse dell'AFA.

    Dall'Angola sarebbe arrivato un compenso faraonico pari a 12 milioni di euro.

  • NIENTE MAROCCO

    Anche altre nazioni sono state in trattativa per ospitare l'Argentina, tra cui il Marocco che però alla fine ha preferito rinunciare all'organizzazione dell'evento.

    L'elevata richiesta economica proveniente dall'Argentina ha scoraggiato i 'Leoni dell'Atlante': non l'Angola che, tra un paio di settimane, si regalerà una delle notti più emozionanti della propria storia a livello calcistico.

