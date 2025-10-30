La cifra folle pagata dall'Angola per giocare contro l'Argentina di Messi: previsto il tutto esaurito

Una carriera straordinaria, condita dalle vittorie di tutti i trofei possibili e dagli otto Palloni d'Oro che rappresentano tutt'ora un record assoluto: Lionel Messi è una delle figure più leggendarie della storia del calcio, oltre che seguite a livello globale.
La sola presenza della 'Pulce' è in grado di spostare enormi masse di persone da un punto del globo all'altro, solo per ammirarne le gesta col pallone tra i piedi: lo sa benissimo la Federcalcio dell'Angola che, nelle ultime ore, ha chiuso un accordo con la controparte argentina (AFA).
L'Angola sfiderà infatti l'Argentina di Messi in un'amichevole nella prossima sosta di novembre: partita che è il risultato dei negoziati che alla fine hanno portato l'organo africano a sborsare una cifra davvero considerevole.