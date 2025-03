La carica degli esclusi dalla Nazionale, i giocatori non convocati da Spalletti: Locatelli, Zaniolo, Pellegrini, Chiesa e gli altri

Spalletti ha diramato le convocazioni per il doppio impegno di Nations League contro la Germania: ecco chi è rimasto fuori.

Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per i quarti di Nations League, che vedranno l'Italia scendere in campo due volte contro la Germania nel giro di pochi giorni.

Una sfida già decisiva per il presente ma anche per il futuro azzurro, dato che dal risultato dipenderà non solo l'eventuale accesso alla Final Four ma anche in quale girone di qualificazione ai Mondiali 2026 finirà l'Italia.

La grande novità, a questo giro, è la prima chiamata in Nazionale maggiore di Cesare Casadei. Mentre si registrano anche importanti ritorni come quelli di Matteo Politano e Mattia Zaccagni.

Non mancano però come sempre anche i grandi esclusi, ovvero coloro che speravano di entrare nel giro azzurro o di tornare a vestire la maglia della Nazionale dopo un periodo più o meno lungo.