L'Union Saint-Gilloise ce l'ha fatta dopo tante delusioni: è campione di Belgio dopo 90 anni d'attesa

Il campionato belga si è deciso negli ultimi 90 minuti e a vincerlo è stata l'Union SG: un trionfo atteso per quasi un secolo.

Alla fine l'Union Saint-Gilloise ce l'ha fatta. Dopo tante delusioni, dopo tanto amaro in bocca, è finalmente diventata campione del Belgio, ponendo fine a un'attesa che durava ormai da quasi un secolo.

Il campionato belga si è deciso negli ultimi 90 minuti del mini-torneo per il titolo, di nuovo emozionanti come lo erano stati negli anni precedenti. Solo che stavolta, a essere premiati, sono stati gli 'Unionisti', come non accadeva da tempo immemore.

Una gioia che ripaga di tutte le delusioni subite negli ultimi anni quando, a festeggiare, sono stati puntualmente i rivali.