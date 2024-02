Per il tecnico bresciano sarà la seconda volta contro una squadra italiana nelle coppe europee, il precedente non è positivo.

Roma-Brighton non sarà una prima volta assoluta per Roberto De Zerbi, che torna in Italia da avversario.

Il tecnico bresciano infatti ha già affrontato una formazione italiana nelle coppe europee nel 2021.

Un precedente a dire la verità non troppo fortunato per De Zerbi: un pareggio, una sconfitta e zero goal segnati.

Ma com'è andato l'unico precedente tra De Zerbi e le squadre italiane in Europa?