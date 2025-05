L'ultimo Milan che ha vinto la Coppa Italia: chi c'era nella squadra rossonera del 2003

AC Milan vs Bologna

Sono passati più di vent'anni dall'ultima vittoria del Milan in Coppa Italia: chi c'era nella squadra che sconfisse la Roma nel 2003.

Il Milan ha giocato due finali di Coppa Italia negli ultimi nove anni, ma l'ultimo successo nella competizione è ben più datato.

Correva l'anno 2003 e i rossoneri alzarono il trofeo dopo aver superato la Roma. Allora, peraltro, la finale si giocava ancora su due gare di andata e ritorno.

Il Milan vinse l'andata all'Olimpico per 1-4 con doppietta di Serginho e reti di Ambrosini e Shevchenko, per i giallorossi andò a segno Totti. Il ritorno terminò invece 2-2 con doppietta di Totti e goal di Rivaldo e Pippo Inzaghi per i rossoneri.

Ma chi c'era nel Milan che ha vinto l'ultima Coppa Italia ormai più di vent'anni fa?