L'ultimatum del Milan e la posizione del Bruges: attesa una risposta definitiva per Jashari

Continua e si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela dell’estate rossonera: per Jashari al Milan non è ancora arrivato il via libera. Attesa la risposta del Bruges.

La telenovela dell’estate rossonera non è ancora arrivata alla conclusione, ma i tempi non dovrebbero essere ancora molto lunghi. O almeno così si augura il Milan, che da tempo è in trattativa con il Bruges per vestire di rossonero Ardon Jashari.

In un senso o nell’altro, a breve la situazione dovrebbe essere più chiara. Il Milan ha rimodulato e migliorato l’offerta, che nelle idee del club sarà l’ultima. Prendere o lasciare.

Il Bruges non sembra aver gradito molto l’ultimatum del Milan e non si è ancora pronunciato. Un gioco di scacchi dove ogni mossa potrebbe risultare decisiva, in un senso o nell’altro.