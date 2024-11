L'operazione riscatto di Danilo: l'emergenza in difesa della Juventus 'rilancia' il brasiliano

Gli infortuni di Bremer, Cabal e il recente stop di Savona, ricollocano il brasiliano al centro del progetto di Thiago Motta.

L'infortunio di Nicolò Savona è soltato l'ultimo di una lunga serie di problematiche fisiche che hanno di fatto ridotto all'osso la rosa della Juventus e le opzioni a disposizione di Thiago Motta.

Il tecnico bianconero, infatti, è costretto a fare di necessità virtù, come ad esempio l'impiego di Timothy Weah in qualità di centravanti sia a San Siro che a Birmingham. E in tal senso, lo stop di Savona potrebbe rilanciare anche le quotazioni di un calciatore che agli ordini dell'ex allenatore del Bologna era finito ai margini.

L'articolo prosegue qui sotto

Stiamo parlando di Danilo, con il brasiliano che, a conti fatti, ora come non mai diventa una preziosa risorsa per i bianconeri, alla luce di un calendario fittissimo di impegni.