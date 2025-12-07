Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Immobile striscione omaggio Curva Lazio
Alessandro De Felice

L'omaggio dei tifosi della Lazio a Immobile con cori e striscioni alla prima all'Olimpico da avversaria: "Nessuno può impedire a un popolo di salutare la sua storia"

Prima del fischio d'inizio di Lazio-Bologna, il club di Lotito e i tifosi biancocelesti hanno reso omaggio all'ex capitano e miglior marcatore della storia della società: striscioni, cori e non solo per l'attaccante di Torre Annunziata, che si commuove.

Pubblicità

Una notte speciale. La Lazio e il suo popolo riabbracciano il l’amatissimo ex capitano. Il ritorno all’Olimpico di Ciro Immobile ha segnato un momento di forti emozioni prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna. 

La prima da avversario, un momento speciale per l’attaccante di Torre Annunziata e per i tifosi biancocelesti.

Per la prima volta dal suo addio dello scorso maggio, Immobile è tornato in quella che è stata casa “sua”, ricevendo un tributo che ha attraversato tutto lo stadio: cori, applausi, striscioni, lacrime e un omaggio ufficiale della società. 

Con 340 presenze e 207 reti in otto stagioni, Immobile resta il miglior marcatore della storia del club

Un legame fortissimo che gli ex compagni, la Lazio e i tifosi sugli spalti hanno voluto sottolineare, ognuno a modo suo. 

Un tributo che non ha potuto lasciare indifferente Ciro Immobile, che non ha trattenuto l’emozione sotto la Curva Nord e ha versato qualche lacrima.

  • IL RITORNO A CASA

    Il rientro di Immobile all’Olimpico ha riaperto la pagina più intensa della sua carriera, quella scritta in biancoceleste. 

    L’ultima presenza davanti al pubblico laziale risalisse al 26 maggio 2024, nel pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, una serata segnata dal passaggio del Immobile, che in quell’occasione lasciò il posto al 76’ a Castellanos, 

    Dopo l’esperienza in Turchia, al Besiktas, il classe 1990 ha ritrovato la Serie A e l’Italia con il Bologna la scorsa estate. 

    E quella contro la Lazio all’Olimpico era senza dubbio una delle gare più attese da Immobile in questa stagione e cerchiata sul calendario.

    • Pubblicità

  • IL TRIBUTO DEI TIFOSI A IMMOBILE

    Durante il riscaldamento, nel prepartita di Lazio-Bologna, Immobile si è diretto sotto la Curva Nord, raccogliendo l’applauso di tutto il settore. 

    La tifoseria ha esposto tre striscioni: uno rivolto alla società, “Nessuno può impedire a un popolo di salutare la sua storia”, e due indirizzati al giocatore, “Bentornato Ciro” e “In fondo all’anima per sempre tu”. 

    Anche la Curva Maestrelli ha partecipato ai tributi con lo striscione “Ciro Immobile, campione e orgoglio della prima squadra della Capitale”. In sottofondo, lo stadio intero ha intonato più volte il coro “Ciro, Ciro”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’OMAGGIO DELLA LAZIO E LE LACRIME DI IMMOBILE

    Al termine del riscaldamento è arrivata la celebrazione ufficiale della società.

    L’attuale capitano Mattia Zaccagni ha consegnato a Immobile una maglia incorniciata con l’iconico numero 17, mentre lo speaker e l’intero stadio ripetevano il suo nome, come accadeva dopo i suoi goal. 

    Immobile, affiancato da Zaccagni, ha salutato ancora la Curva Nord prima di rientrare negli spogliatoi, visibilmente commosso fino alle lacrime. 

    I tifosi gli hanno donato anche una sciarpa e un cappellino, completando un saluto che ha unito emozione e riconoscenza.

  • LE PAROLE DI LOTITO E ISAKSEN

    Nel prepartita Claudio Lotito ha ricostruito ai microfoni di DAZN il percorso dell’ex capitano: 

    "L’ho acquisito io, ho puntato su di lui e l’ho trattato come uno di famiglia. Grande giocatore, poi ha scelto di non proseguire, una scelta fatta autonomamente. Purtroppo tutto ciò che ha un inizio ha una fine, il tempo determina i cambiamenti. Io sono 22 anni che faccio il presidente, il tempo passa per tutti".

    Anche Isaksen ha parlato di Immobile nel preparata:

    “Immobile è una leggenda nella Lazio, è ancora il nostro capitano e un grande uomo. Oggi voglio aiutare la squadra o con un gol o forse no ma voglio solo vincere davanti ai nostri tifosi".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Lazio crest
Lazio
LAZ