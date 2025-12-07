L'omaggio dei tifosi della Lazio a Immobile con cori e striscioni alla prima all'Olimpico da avversaria: "Nessuno può impedire a un popolo di salutare la sua storia"

Una notte speciale. La Lazio e il suo popolo riabbracciano il l’amatissimo ex capitano. Il ritorno all’Olimpico di Ciro Immobile ha segnato un momento di forti emozioni prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna.
La prima da avversario, un momento speciale per l’attaccante di Torre Annunziata e per i tifosi biancocelesti.
Per la prima volta dal suo addio dello scorso maggio, Immobile è tornato in quella che è stata casa “sua”, ricevendo un tributo che ha attraversato tutto lo stadio: cori, applausi, striscioni, lacrime e un omaggio ufficiale della società.
Con 340 presenze e 207 reti in otto stagioni, Immobile resta il miglior marcatore della storia del club.
Un legame fortissimo che gli ex compagni, la Lazio e i tifosi sugli spalti hanno voluto sottolineare, ognuno a modo suo.
Un tributo che non ha potuto lasciare indifferente Ciro Immobile, che non ha trattenuto l’emozione sotto la Curva Nord e ha versato qualche lacrima.