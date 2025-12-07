L'omaggio dei tifosi della Lazio a Immobile con cori e striscioni alla prima all'Olimpico da avversaria: "Nessuno può impedire a un popolo di salutare la sua storia"

Nel prepartita Claudio Lotito ha ricostruito ai microfoni di DAZN il percorso dell’ex capitano:

"L’ho acquisito io, ho puntato su di lui e l’ho trattato come uno di famiglia. Grande giocatore, poi ha scelto di non proseguire, una scelta fatta autonomamente. Purtroppo tutto ciò che ha un inizio ha una fine, il tempo determina i cambiamenti. Io sono 22 anni che faccio il presidente, il tempo passa per tutti".

Anche Isaksen ha parlato di Immobile nel preparata:

“Immobile è una leggenda nella Lazio, è ancora il nostro capitano e un grande uomo. Oggi voglio aiutare la squadra o con un gol o forse no ma voglio solo vincere davanti ai nostri tifosi".