L'Olympiacos ha mai vinto un trofeo europeo? Titoli e palmares

L'Olympiacos sfida la Fiorentina nella finalissima di Conference League: i greci hanno mai vinto un trofeo europeo?

L'Olympiacos scenderà in campo questa sera ad Atene per affrontare la Fiorentina nella finalissima di Conference League.

Una notte decisiva che mette in palio, in ordine cronologico l'ultimo trofeo europeo della stagione: dopo l'Europa League conquistata dall'Atalanta e in attesa della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, alla Opap Arena si assegna un titolo prestigioso.

I greci, così come la Fiorentina, proveranno a scrivere il loro nome nell'albo d'oro del torneo. Ma l'Olympiacos ha mai vinto un trofeo europeo?