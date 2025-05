L'Italia Under 21 a lavoro per l'Europeo in Slovacchia: 28 pre-convocati del CT Nunziata per il raduno di preparazione

Inizia la preparazione degli Azzurrini: due raduni, poi la partenza per la Slovacchia. Il CT Annunziata sceglierà i 23 entro il 4 giugno.

A venticinque anni dallo storico trionfo di Bratislava, firmato dalla doppietta di Andrea Pirlo nella finale contro la Repubblica Ceca, l’Italia Under 21 si prepara a tornare in Slovacchia per la fase finale del Campionato Europeo.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha diramato la lista dei 28 calciatori convocati per il primo raduno di preparazione, che si terrà a Cesenatico da martedì 27 a sabato 31 maggio.

La marcia verso l’Europeo proseguirà con un secondo raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, previsto a partire da lunedì 2 giugno.

Entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno, Nunziata dovrà ufficializzare alla UEFA la lista definitiva dei 23 Azzurrini che prenderanno parte al torneo.

La partenza per la Slovacchia è fissata per il pomeriggio di domenica 8 giugno. Il debutto dell’Italia nella competizione è in programma mercoledì 11 giugno contro la Romania.