L'Italia ha vinto gli Europei di categoria due volte, ma il secondo titolo fu revocato per un clamoroso errore tecnico.

Prima della finale di quest'anno, l'Italia Under 17 aveva vinto due volte gli Europei.

Anche se allora, in realtà, non si chiamavano ancora così bensì erano riservati alle formazioni Under 16.

Il titolo peraltro nella seconda occasione fu clamorosamente revocato all'Italia e non venne riassegnato a nessun'altra Nazionale.