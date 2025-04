L'Italia non avrà cinque squadre in Champions League, è ufficiale: Inter e Fiorentina in semifinale non bastano

La Serie A non avrà diritto alla quinta squadra in Champions League nella stagione 2025/2026, la Spagna è irraggiungibile.

Due squadre nelle semifinali europee, Inter in Champions League e Fiorentina in Conference League, non bastano alla Serie A.

Il nostro campionato ha ufficialmente perso la possibilità di portare cinque formazione nella prossima edizione della Champions League, come invece era accaduto nella scorsa stagione.

Una pessima notizia per il calcio italiano ed in particolare per le tante squadre attualmente in corsa per un piazzamento europeo.

L'articolo prosegue qui sotto

Le rappresentanti della Serie A nella Champions League 2025/2026 saranno quattro, ora è ufficiale.