L'Inter vuole soffiare Camarda al Milan: da domenica può firmare il primo contratto

L'attaccante compirà 16 anni domenica 10 marzo e da quel momento potrà firmare il primo contratto da professionista: l'Inter spinge e prova il colpo.

Sono (e saranno) giornata piuttosto intense per Francesco Camarda, ovvero il gioiello del settore giovanile del Milan che, quest'anno, ha esordito in Serie A in Milan-Fiorentina dello scorso 26 novembre a soli 15 anni, 8 mesi e 23 giorni.

Il talentuoso attaccante rossonero compirà 16 anni domenica 10 marzo e da quel momento potrà firmare il suo primo contratto da professionista.

La volontà del club rossonero, in tal senso, è sempre stata chiara, ovvero far firmare al giovanissimo attaccante l'accordo che lo legherebbe al Diavolo per le prossime stagioni, ma insidie e ostacoli non mancano.

Il talento precoce di Camarda, infatti, è apprezzato da diversi club del panorama calcistico internazionale e per questo motivo il Milan deve trovare il modo di accelerare i tempi per evitare una beffa che avrebbe del clamoroso.