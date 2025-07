L'Inter vara la strategia sul mercato: priorità a Lookman, il dossier Leoni può attendere

Atalanta in attesa del rilancio dell'Inter per Lookman, priorità dei milanesi che pensano anche alle cessioni: il tutto per finanziare il colpo Leoni.

Non si è ancora sbloccata l'impasse della trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman, profilo più che funzionale alla trasformazione tattica che Cristian Chivu ha intenzione di attuare in vista della prossima stagione.

Se sul fronte bergamasco non si registrano sostanziali novità, lo stesso non può dirsi per quello relativo alle cessioni: Aleksandar Stankovic è ufficialmente un nuovo calciatore del Club Brugge, Tajon Buchanan sta per tornare al Villarreal a titolo definitivo.

Un tesoretto pronto a essere incrementato dalle partenze degli altri esuberi, utile per il successivo affondo col Parma per arrivare a Giovanni Leoni, obiettivo dichiarato per l'operazione di svecchiamento del reparto difensivo.