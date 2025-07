l'Inter vara la linea verde: dalla conferma di Pio Esposito all'obiettivo Leoni, come può cambiare la squadra di Chivu

Nessun rivoluzione, ma pochi innesti mirati e di prospettiva: la conferma dell'attaccante classe 2005 è un indizio, il gioiello del Parma piace molto.

È uno dei momenti più delicati nella storia dell'Inter. In seguito all'eliminazione dal Mondiale per Club, che ha certificato la chiusura di una stagione senza trofei, è scoppiato, in maniera fragorosa, il caso Calhanoglu, infiammato dal duro attacco di Lautaro Martinez nel post partita di Charlotte. Una tensione palpabile che ha di fatto spinto Cristian Chivu ad indire una riunione generale, prima di rientrare in Italia, con lo scopo di ricompattare il gruppo prima della partenza per le vacanze.

Nel frattempo, la società continua a lavorare sul fronte calciomercato e dopo gli ingaggi di Luis Henrique, Sucic e in attesa dell'ufficialità di Bonny - oltre al riscatto già perfezionato di Zalewski - lo stato maggiore del club nerazzurro punta a portare avanti un processo di ringiovanimento del gruppo squadra meneghino.

Quello della linea verde è infatti il filo conduttore che potrebbe definire la campagna acquisti estiva della formazione nerazzurra. Non una vera e propria rivoluzione ma un graduale inserimento di forze giovani, fresche e di prospettiva, da amalgamare ad un gruppo esperto che, al netto di tutto, non si sente ancora a fine ciclo.