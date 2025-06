Il club nerazzurro chiude il vecchio debito da 415 milioni e lancia un nuovo bond a 4,52% annuo: dimezzati gli oneri finanziari.

Parallelamente al percorso sportivo negli Stati Uniti, dove la formazione nerazzurra guidata da Cristian Chivu ha conquistato gli ottavi del Mondiale per Club battendo il River Plate, l’Inter ha ufficializzato una strategica operazione di rifinanziamento da 350 milioni di euro.

Come anticipato da Calcio e Finanza e confermato dal comunicato ufficiale diffuso da Inter Media and Communication S.p.A., si tratta di un nuovo collocamento privato di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2030, destinate a sostituire l’attuale bond da 415 milioni di euro emesso nel 2022, in scadenza nel 2027.

Il nuovo bond presenta condizioni finanziarie più favorevoli: un tasso fisso pari al 4,52% su base annua lorda, contro il 6,75% del precedente prestito.

L’operazione è stata realizzata tramite la controllata Inter Media and Communication, che gestisce gli introiti da diritti televisivi, e ha ricevuto un rating investment grade, migliorando la precedente classificazione di junk bond.

Il rimborso integrale delle vecchie obbligazioni è stato fissato al 26 giugno 2025, con un prezzo di rimborso pari al 101,6875% del valore nominale, oltre agli interessi maturati.