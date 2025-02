L'Inter si rilancia, si accende il duello Scudetto col Napoli: dalle coppe e il calendario alle rose e le alternative, i fattori del testa a testa

Si infiamma il testa a testa per la vetta dopo il 24° turno di Serie A: la scalata Scudetto prosegue con vari fattori che incidono sulla lotta a due.

Una corsa a tappe ricca di ostacoli e colpi di scena. La lotta per lo scudetto si fa sempre più serrata e affascinante, con Napoli e Inter che si contendono il primato con un solo punto di differenza – 55 contro 54 – in una lotta che ricorda quella di due ciclisti spinti all’estremo, capaci di creare un distacco e, al contempo, di affrontare l’arrivo al traguardo fianco a fianco, a meno che uno dei due non scatti in anticipo.

In pochi giorni si è passati dal possibile +6 per i partenopei di Conte in classifica al +1, grazie alle reti di De Vrij nel derby di Milano e al goal di Angelino all’Olimpico, ma anche alla rete di Ekkelenkamp al Maradona e al doppio confronto tra Inter e Fiorentina, che ha visto i nerazzurri portare a casa il risultato pieno a San Siro dopo la disfatta del Franchi.

Il testa a testa tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi si sta accendendo, con l’attesa che cresce per lo scontro diretto in programma il 2 marzo al Maradona, tenendo in considerazione svariati fattori che stanno incidendo e avranno un peso determinante nell’esito finale del vincente duello tra le prime due della classe, vale a dire il calendario, la gestione delle coppe, la profondità delle rose e le alternative in panchina.