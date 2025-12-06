L'Inter sfida Nico Paz: il sogno di mercato nerazzurro destinato a rimanere tale

Luci a San Siro per la sfida d'altissima classifica tra Inter e Como.
I nerazzurri, terzi a braccetto con la Roma con 27 punti, ricevono i lariani attualmente quinti in classifica e distanti solamente tre lunghezze.
Il faccia a faccia del Meazza, tuttavia, sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza di Nico Paz, senza dubbio uno degli uomini più attesi e chiacchierati, anche e soprattutto in chiave mercato. Con l'Inter che fino a non molto tempo fa ha accarezzato l'idea di mettere a referto il grande colpo.