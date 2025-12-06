L'Inter sfida Nico Paz: il sogno di mercato nerazzurro destinato a rimanere tale

Nico Paz, fino a qualche mese fa, ha rappresentato un vero e proprio sogno di mercato per l'Inter che, lo scorso inverno, ha cullato il sogno di vestire di nerazzurro l'attuale numero 10 dei lariani.

Un sogno destinato, però, a rimanere tale perché in casa meneghina si è compresa subito la complessità dell'affare che, più che per la posizione del Como, doveva tenere conto di quella molto ingombrante del Real Madrid che grazie ad una doppia clausola rescissoria inserita nell'affare con i lariani, aveva di fatto già indirizzato e deciso il futuro del ragazzo.