Nico-Paz(C)GettyImages
Michael Di Chiaro

L'Inter sfida Nico Paz: il sogno di mercato nerazzurro destinato a rimanere tale

I nerazzurri sfidano il talento argentino dopo averlo seguito con grande interesse negli scorsi mesi, ma il futuro è già scritto: in estate tornerà al Real Madrid.

Luci a San Siro per la sfida d'altissima classifica tra Inter e Como.

I nerazzurri, terzi a braccetto con la Roma con 27 punti, ricevono i lariani attualmente quinti in classifica e distanti solamente tre lunghezze.

Il faccia a faccia del Meazza, tuttavia, sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza di Nico Paz, senza dubbio uno degli uomini più attesi e chiacchierati, anche e soprattutto in chiave mercato. Con l'Inter che fino a non molto tempo fa ha accarezzato l'idea di mettere a referto il grande colpo.

  • STAGIONE DA URLO

    Nico Paz è stato protagonista, sin qui, di una prima parte di stagione davvero esaltante, certificata da numeri davvero importanti che fanno del classe 2004 una delle stelle conclamate del nostro campionato.

    Con 5 goal e 5 assist già messi a referto, il giocatore arrivato dal Real Madrid è attualmente il numero uno della Serie A per numero complessivo di contribuzioni. Il suo obiettivo, ora, è provare a lasciare il segno anche alla Scala del Calcio.

  • SOGNO DI MERCATO DELL'INTER

    Nico Paz, fino a qualche mese fa, ha rappresentato un vero e proprio sogno di mercato per l'Inter che, lo scorso inverno, ha cullato il sogno di vestire di nerazzurro l'attuale numero 10 dei lariani.

    Un sogno destinato, però, a rimanere tale perché in casa meneghina si è compresa subito la complessità dell'affare che, più che per la posizione del Como, doveva tenere conto di quella molto ingombrante del Real Madrid che grazie ad una doppia clausola rescissoria inserita nell'affare con i lariani, aveva di fatto già indirizzato e deciso il futuro del ragazzo.

  • IL RAPPORTO DEL PADRE CON ZANETTI

    Per provare a sgomberare il campo dagli ostacoli, si era mosso in prima persona anche Javier Zanetti. Il vicepresidente nerazzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, è stato visto a cena, in diverse occasioni, sia con Nico Paz che con il padre Pablo, con il quale c'è tutt'ora un grande rapporto.

    Lo stesso Zanetti, tuttavia, ha potuto constatare in prima persona quanto fossero ridotti i margini per provare a concretizzare una trattativa complicata e piena zeppa di ostacoli.

  • FUTURO GIÁ SCRITTO

    Il futuro, per quanto riguarda Nico Paz, è di fatto già scritto. Al termine della stagione 2025/26, infatti, l'argentino tornerà a vestire la maglia del Real Madrid. Le due stagioni con la maglia del Como sono servite al classe 2004 per compiere un importantissimo percorso di crescita.

    Un biennio di grandissimo spessore e qualità che, di fatto, ha tracciato il percorso: il Real Madrid riavrà Nico Paz nell'estate 2026 versando appena 9 milioni di euro nelle casse del Como.

