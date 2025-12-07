Pubblicità
L'Inter scopre anche Luis Henrique: prestazione solida e primo assist in Serie A

L'esterno brasiliano ha brillato alla prima da titolare a San Siro: 77 minuti di livello e grande giocata in occasione del vantaggio targato Lautaro.

L'Inter travolge 4-0 il Como e lancia un segnale fortissimo a tutta la concorrenza. Tra le tantissime note positive emerse dalla serata dominante dei nerazzurri a San Siro c'è anche quella relativa a Luis Henrique.

L'esterno brasiliano, infatti, è stato uno dei grandi protagonisti del match. L'ex OM ha, di fatto, inscenato la miglior versione di se stesso da quando è approdato a Milano in estate.

Prestazione, applausi, consensi e le parole di Chivu a certificare il tutto: dopo Diouf, l'Inter incassa le risposte più che confortanti anche dall'altro oggetto misterioso del suo mercato.

  • PRIMA VOLTA DA TITOLARE A SAN SIRO

    Fino a questo punto della stagione, Luis Henrique aveva vestito i gradi di titolare solamente in trasferta - era già successo a Cagliari, Verona e Pisa - proprio per consentirgli di giocare con meno pressione addosso in un periodo in cui il suo adattamento al calcio italiano è parso piuttosto difficoltoso.

    Contro il Como, invece, è arrivata la prima gara da titolare a San Siro e l'esame è stato superato a pieni voti: prestazione convincente e primo assist in maglia nerazzurra.

  • L'ASSIST PER LAUTARO

    Contro il Como, inoltre, Luis Henrique ha messo a referto il suo primo assist in nerazzurro: discesa sulla destra, sterzata a fondo campo su Diego Carlos e scarico al centro per l'inserimento vincente di Lautaro Martinez, autore dell'1-0.

    Un lampo di qualità assoluta da parte di Luis Henrique. Un guizzo buono per infondere fiducia e solidità alla propria prestazione: due dribbling riusciti, 36 tocchi del pallone, due intercetti, tre duelli vinti su quattro. In altre parole, la sua migliore prestazione da quando veste la maglia interista.

  • GLI APPLAUSI DI SAN SIRO

    Sostituito al 77', Luis Henrique ha incassato l'ovazione di San Siro. Il pubblico nerazzurro, infatti, ha accompagnato e scandito la sua uscita dal campo a suon di applausi. Assolutamente meritati.

    Uno scenario davvero importante che non può fare altro che trasmettere ulteriore fiducia e convinzione nei propri mezzi ad un giocatore che ha dovuto superare un fisiologico periodo di adattamento e che ora sembra pronto per dare il proprio contributo alla causa interista.

  • LE PAROLE DI CHIVU

    Al termine del match, Chivu ha parlato proprio dei nuovi acquisti. La grande prestazione di Luis Henrique ha preceduto la prova di spessore di Diouf in Coppa Italia.

    "La crescita di Diouf e Luis Henrique? C'è bisogno di tutti, così si costruisce e ci si prepara alle difficoltà della stagione. Ci vuole pazienza, i nuovi hanno bisogno di inserirsi, l'impatto è alto, ma loro lo fanno al meglio anche grazie a chi è qui da un bel po' che sa cosa significa giocare nell'Inter e che li coccola".


