Fino a questo punto della stagione, Luis Henrique aveva vestito i gradi di titolare solamente in trasferta - era già successo a Cagliari, Verona e Pisa - proprio per consentirgli di giocare con meno pressione addosso in un periodo in cui il suo adattamento al calcio italiano è parso piuttosto difficoltoso.

Contro il Como, invece, è arrivata la prima gara da titolare a San Siro e l'esame è stato superato a pieni voti: prestazione convincente e primo assist in maglia nerazzurra.