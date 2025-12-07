L'Inter travolge 4-0 il Como e lancia un segnale fortissimo a tutta la concorrenza. Tra le tantissime note positive emerse dalla serata dominante dei nerazzurri a San Siro c'è anche quella relativa a Luis Henrique.
L'esterno brasiliano, infatti, è stato uno dei grandi protagonisti del match. L'ex OM ha, di fatto, inscenato la miglior versione di se stesso da quando è approdato a Milano in estate.
Prestazione, applausi, consensi e le parole di Chivu a certificare il tutto: dopo Diouf, l'Inter incassa le risposte più che confortanti anche dall'altro oggetto misterioso del suo mercato.