L'Inter ritrova la Lazio a San Siro: l'ultima volta finì 2-2 e consegnò lo scudetto al Napoli

Da quel 18 maggio sono passati quasi sei mesi e in mezzo ci sono state tante cose, ma il ricordo, comunque, è ancora fresco della serata che segnò di fatto il campionato 2024/2025 e il trionfo del Napoli.

A San Siro è di nuovo tempo di Inter-Lazio e no, in questo caso in palio non ci sarà lo scudetto ma comunque la possibilità chissà per i nerazzurri di tornare in vetta alla classifica.

Per la squadra di Cristian Chivu - che non era ancora all'Inter ma che comunque fu protagonista di quella serata - l'occasione di "vendicarsi" sportivamente di quel pareggio che fu in realtà come una sconfitta, una delle più dure da digerire. E in campo nell'Inter ci saranno la maggior parte dei giocatori presenti l'ultima volta.