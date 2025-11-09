Pubblicità
FBL-ITA-SERIEA-INTER-LAZIOAFP
Andrea Ajello

L'Inter ritrova la Lazio a San Siro: l'ultima volta finì 2-2 e consegnò lo scudetto al Napoli

Inter e Lazio di nuovo contro: la doppietta di Pedro e un finale incredibile che di fatto decise il campionato. I nerazzurri proveranno a superare quel ricordo.

Da quel 18 maggio sono passati quasi sei mesi e in mezzo ci sono state tante cose, ma il ricordo, comunque, è ancora fresco della serata che segnò di fatto il campionato 2024/2025 e il trionfo del Napoli.

A San Siro è di nuovo tempo di Inter-Lazio e no, in questo caso in palio non ci sarà lo scudetto ma comunque la possibilità chissà per i nerazzurri di tornare in vetta alla classifica. 

Per la squadra di Cristian Chivu - che non era ancora all'Inter ma che comunque fu protagonista di quella serata - l'occasione di "vendicarsi" sportivamente di quel pareggio che fu in realtà come una sconfitta, una delle più dure da digerire. E in campo nell'Inter ci saranno la maggior parte dei giocatori presenti l'ultima volta. 

  • INTER-LAZIO 2-2: COME ANDÒ

    La Lazio si presentava a San Siro con ancora qualche speranza di ottenere una qualificazione europea mentre l'Inter si giocava tutto visto che era a meno uno dal Napoli (impegnato a Parma) alla penultima giornata. Era di fatto il momento decisivo considerando poi le gare dell'ultimo turno. 

    La partita terminò 2-2 ma successe di tutto; il vantaggio iniziale firmato da Bisseck a fine primo tempo, che portò i nerazzurri in testa momentaneamente, poi il pareggio di Pedro a meno di 20 minuti dalla fine.

    Le emozioni però erano solo all'inizio perché al minuto 79 Dumfries riporta l'Inter avanti, con lo scudetto nelle proprie mani. Fino all'ingenuità di Bisseck che procurò il rigore per un fallo di mano dopo un check del Var molto lungo. Minuti infiniti prima che Pedro a recupero ormai iniziato si presentasse dal dischetto e trasformasse il rigore forse più importante nella storia del Napoli. Si, perché riportò la squadra di Antonio Conte prima in classifica. Poi l'assalto finale dei nerazzurri con anche il goal annullato ad Arnautovic per fuorigioco e il triplice fischio. 

  • SCUDETTO AL NAPOLI

    Il Napoli poi vinse lo scudetto una settimana dopo, superando in casa il Cagliari, ma tutto alla fine si decise durante quell'Inter-Lazio perché i Campioni d'Italia pareggiarono 0-0 a Parma dando ai nerazzurri l'occasione del sorpasso se avessero vinto la loro partita.

    Non a caso, nei festeggiamenti della squadra e della città, proprio il nome di Pedro è stato  uno di quelli più in voga e la doppietta dello spagnolo a San Siro si può considerare il vero momento che ha fatto la differenza nell'ultimo campionato. 

  • CHIVU PROTAGONISTA

    Sulla panchina dell'Inter c'era Simone Inzaghi, che chiuse il match non in panchina perché espulso, così come Marco Baroni (che allenava la Lazio). Ma comunque fu una serata che se la ricorda bene anche Chivu.

    Il tecnico rumeno infatti guidava proprio il Parma che fermò il Napoli sullo 0-0, con gli animi a bordocampo che erano particolarmente accesi. Un punto che comunque fu importante per i gialloblù in ottica salvezza, poi ottenuta all'ultima giornata. 

    Chivu in qualche modo, ancora prima che prendesse il posto di Inzaghi, provò a dare uno scudetto all'Inter; non ce l'ha fatta ma non per demerito suo, che adesso però ci riproverà, questa volta direttamente dalla panchina nerazzurra. 

  • QUASI TUTTI PRESENTI

    Probabile che qualche pensiero di quella serata tornerà in mente ai giocatori dell'Inter oggi, prima di scendere in campo contro la Lazio. D'altronde, la maggior parte dei nerazzurri che visse quel pareggio sarà titolare anche questa sera. Almeno 7 degli 11 che partiranno dal primo minuto.

    Il 2-2 con la Lazio diede il via a mesi difficilissimi per l'Inter, con lo scudetto perso di un punto e poi la disfatta in finale di Champions League. Ma anche il deludente Mondiale per Club e un'estate tormentata dopo aver chiuso la stagione nel peggiore dei modi.

    Adesso la squadra di Chivu sembra aver superato le delusioni di quanto successo ed è ripartita, battere la Lazio sarebbe sicuramente importante, anche al di là dei tre punti. 

