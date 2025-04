L'Inter ritrova Dumfries e Thuram e... 25 goal: due recuperi fondamentali per scardinare la difesa del Barcellona

Barcellona vs Inter

I nerazzurri avranno a disposizione l'esterno olandese e l'attaccante francese: due recuperi fondamentali per l'andata della semifinale di Champions.

L’Inter si prepara ad affrontare il Barcellona in una delle sfide più difficili della stagione, ma la speranza per i nerazzurri è tutta riposta in due recuperi cruciali: Denzel Dumfries e Marcus Thuram.

Dopo settimane di difficoltà, l’Inter ha bisogno di rinvigorire il suo gioco offensivo e difensivo, e i ritorni di questi due giocatori sono visti come la chiave per affrontare una delle squadre più forti d’Europa.

Inzaghi punta sulla freschezza e le qualità di questi due calciatori per scardinare la difesa del Barcellona, ritrovando in un solo colpo ben 25 goal grazie all’esterno olandese e all’attaccante francese. I loro recuperi sono cruciali per i nerazzurri nel primo atto della semifinale di Champions League.

L'articolo prosegue qui sotto

Con il giusto mix di velocità, fisicità e strategia, l'Inter avrà le armi necessarie per contrastare il Barcellona e cercare di ottenere un risultato positivo a Montjuic, prima di giocarsi la qualificazione a San Siro martedì prossimo.