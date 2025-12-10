L'Inter quando incrocia le big si inceppa: vittoria a Roma, poi solo ko

Inter-Liverpool certifica l'allergia nerazzurra alle big.

Lo dice questa prima metà della stagione, parlano i risultati: Lautaro e compagni quando incrociano una cosiddetta grande si inceppano e a confermarlo, nell'amara notte Champions vissuta martedì a San Siro, è stata la sconfitta patita contro i Reds.

Certo, il penalty 'regalato' a Wirtz fa discutere ed è esagerato, ma il trend che fin qui la squadra di Cristian Chivu ha consegnato agli archivi negli scontri contro avversarie di pari (o quasi) livello è impietoso e deve far riflettere: ecco perché, nell'economia generale, ai complimenti è necessario unire sottolineature di ciò che non va.