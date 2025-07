L'Inter pensa alle uscite dopo le parole di Ausilio: chi sono i giocatori destinati ad andare via da Milano

Le dichiarazioni nette di Ausilio non lasciano spazio a dubbi: più di un giocatore dell'Inter è con le valigie in mano.

Non solo il mercato in entrata a occupare i pensieri di dirigenti e tifosi: oltre al pallino Lookman, in casa Inter uno degli obiettivi da portare a termine è lo sfoltimento della rosa da mettere a disposizione di Cristian Chivu.

Intervistato da 'Sky Sport' a Forte dei Marmi, Piero Ausilio ha posto l'accento anche sul capitolo relative alle partenze, e cioè a quei giocatori che non faranno parte del progetto tecnico.

Ma chi sono questi 'epurati'? E in quali squadre potrebbero trasferirsi? Il punto sul calciomercato in uscita dell'Inter.