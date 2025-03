L'Inter non sbaglia un colpo in Champions League, vittoria anche in emergenza: Inzaghi ora punta al Triplete

Feyenoord vs Inter

I nerazzurri vincono anche a Rotterdam e ipotecano i quarti di Champions, restando ancora in corsa su tre fronti. Inzaghi non si nasconde.

Nel calcio si può discutere quasi tutto, ma i numeri restano e dicono che questa Inter è quasi infallibile.

Vero, i nerazzurri hanno buttato via una Supercoppa ma ad oggi sono l'unica squadra italiana ancora in corsa per vincere tre competizioni a marzo. Cosa questa sottolineata con orgoglio, giustamente, da Simone Inzaghi dopo la partita contro il Feyenoord.

In Champions League, poi, l'Inter è stata fin qui praticamente perfetta con un cammino da pretendente di diritto alla vittoria finale.