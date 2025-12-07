L’Inter Miami vince la MLS, la gioia di David Beckham: “Uno dei momenti più belli della mia carriera”

La leggenda del Manchester United, David Beckham, ha ammesso di aver raggiunto un grande obiettivo quando la sua squadra dell'Inter Miami ha vinto per la prima volta la MLS Cup.
Sabato, al Chase Stadium, la compagine guidata in panchina da Mascherano e ispirata in campo da un super Lionel Messi, ha conquistato una vittoria sofferta per 3-1 sui Vancouver Whitecaps, aggiudicandosi il trofeo più importante della sua storia.
Un traguardo che il co-proprietario del club Beckham, ha celebrato in maniera speciale.