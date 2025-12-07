Pubblicità
Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
Richard Mills

L’Inter Miami vince la MLS, la gioia di David Beckham: “Uno dei momenti più belli della mia carriera”

Il co-proprietario dell’inter Miami, David Beckham, ha celebrato la conquista della MLS Cup: “L’ho vinta da giocatore e da proprietario, felice di esserci riuscito per primo”.

La leggenda del Manchester United, David Beckham, ha ammesso di aver raggiunto un grande obiettivo quando la sua squadra dell'Inter Miami ha vinto per la prima volta la MLS Cup. 

Sabato, al Chase Stadium, la compagine guidata in panchina da Mascherano e ispirata in campo da un super Lionel Messi, ha conquistato una vittoria sofferta per 3-1 sui Vancouver Whitecaps, aggiudicandosi il trofeo più importante della sua storia. 

Un traguardo che il co-proprietario del club Beckham, ha celebrato in maniera speciale.

  • UN GRANDE MESSI IN FINALE

    Miami ha avuto un inizio ideale nella sua ultima partita della stagione, quando Edier Ocampo è incappato in un'autorete all'ottavo minuto, ma Vancouver è ppoi cresciuta con il passare dei minuti e ha ottenuto la sua ricompensa all'ora di gioco grazie al tiro sbilenco di Ali Ahmed. 

    Rodrigo de Paul ha poi riportato avanti l'Inter Miami undici minuti dopo sfruttando un assist di Messi, prima che Tadeo Allende in pieno recupero chiudesse i giochi ancora imbeccato dal fuoriclasse argentino. 

    Per Jordi Alba e Sergio Busquets si è trattato dell'ultima partita giocata, cosa questa che ha spinto Beckham a rendere loro un omaggio speciale.

  • UN SOGNO REALIZZATO

    Dopo la vittoria, l'ex giocatore del Real Madrid Beckham ha scritto di essere "molto orgoglioso" di tutti coloro che hanno aiutato il club a raggiungere questo obiettivo e ha anche ringraziato le ex stelle del Barcellona che hanno così avuto un addio perfetto.

    Su Instagram ha scritto: "WOW... Campioni della MLS Cup 2025. Da quando ho vinto questo trofeo come giocatore, ho sempre desiderato vincerlo come proprietario. Sono così orgoglioso di tutti in questo incredibile club... i giocatori, lo staff, i tifosi... grazie per il vostro impegno e sostegno incondizionati nel realizzare insieme questo sogno. Il modo perfetto per dire addio a questo stadio e per salutare Sergio e Jordi come meritano... VAMOS @intermiamicf #FreedomToDream".

  • "UNO DEI MOMENTI PIU' BELLI DELLA CARRIERA"

    Beckham ha vinto la Champions League con lo United e una serie di trofei nazionali sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Ha giocato per il Real Madrid, il Milan, il PSG e altre squadre, ma la vittoria di Miami questo fine settimana è stata il coronamento di una carriera.

    "È sicuramente uno dei momenti più belli della mia carriera aver vinto la MLS come giocatore e ora come proprietario - ha dichiarato l'ex giocatore dei LA Galaxy Beckham a The Athletic - Non credo che sia mai successo prima, quindi è bello essere stato il primo a farlo.

    Una delle cose era ovviamente andare a Los Angeles, ma poi la seconda era diventare proprietario della squadra e la mia promessa all'America e alla MLS era quella di portare il miglior giocatore, e abbiamo portato il miglior giocatore e ora abbiamo avuto successo stasera. Questa è una di quelle serate che non dimenticherò mai".

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    LA GIOIA DI MESSI

    Messi ha lasciato il Paris Saint-Germain per Miami nell'estate del 2023 e, dopo aver regalato alla squadra il suo primo trofeo con la vittoria della Leagues Cup, ha conquistato anche la MLS Cup. Il calciatore argentino era entusiasta della vittoria, affermando che si trattava di un risultato a lungo atteso.

    "Tre anni fa ho deciso di venire nella MLS e oggi siamo campioni della MLS. Abbiamo raggiunto le semifinali della CONCACAF Champions Cup. L'anno scorso siamo usciti presto dal campionato e siamo stati eliminati al primo turno. Quest'anno, vincere la MLS era uno dei nostri obiettivi principali. La squadra ha fatto uno sforzo enorme, è stato un anno molto lungo, con molte partite,  e siamo stati all'altezza del compito per tutta la stagione. Questo è il momento che stavo aspettando e che noi, come squadra, stavamo aspettando".

  • GLI OMAGGI A BUSQUETS E ALBA

    All'inizio di quest'anno, il terzino sinistro Alba, 36 anni, e il centrocampista Busquets, 37 anni, hanno annunciato che si ritireranno alla fine del 2025. E dopo questo gioioso canto del cigno, Messi ha elogiato i suoi vecchi compagni di squadra.

    "Entrambi sono stati tra i più grandi della storia, ciascuno nel proprio ruolo, con le carriere che hanno avuto e i titoli che hanno vinto, è meraviglioso che possano ritirarsi con questo titolo MLS. Non credo che siano ancora pienamente consapevoli di ciò che stanno vivendo, di cosa significhi ritirarsi. Oggi per loro finisce qualcosa di molto bello, qualcosa a cui hanno dedicato tutta la loro vita. Ora inizia una nuova vita per loro. Auguro loro il meglio, perché sono due amici a cui voglio molto bene. Sono felice che possano ritirarsi con questo titolo".