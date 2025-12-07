L’Inter Miami vince la MLS, la gioia di David Beckham: “Uno dei momenti più belli della mia carriera”

Miami ha avuto un inizio ideale nella sua ultima partita della stagione, quando Edier Ocampo è incappato in un'autorete all'ottavo minuto, ma Vancouver è ppoi cresciuta con il passare dei minuti e ha ottenuto la sua ricompensa all'ora di gioco grazie al tiro sbilenco di Ali Ahmed.

Rodrigo de Paul ha poi riportato avanti l'Inter Miami undici minuti dopo sfruttando un assist di Messi, prima che Tadeo Allende in pieno recupero chiudesse i giochi ancora imbeccato dal fuoriclasse argentino.

Per Jordi Alba e Sergio Busquets si è trattato dell'ultima partita giocata, cosa questa che ha spinto Beckham a rendere loro un omaggio speciale.